Nas últimas semanas, policiais penais de Formiga, que atuam na Penitenciária Regional, com sede na cidade, estão recebendo comunicações internas por estarem, segundo os diretores, descumprindo ordens.



Os servidores do estado consideram absurdas as normas estabelecidas e afirmam que as mesmas os coloca em risco e fazem com que abram mão de dispositivos de segurança. As informações são da 93 Play.



A determinação que vem gerando o impasse é a de que as portas de entrada dos pavilhões permaneçam sempre abertas, incluindo durante o período da noite.



Segundo apurado pelo jornal da 93, a conduta é comum em Penitenciárias, porém não ocorrem em unidades do Estado como em Juiz de Fora e Pará de Minas.