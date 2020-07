Uma policial civil foi detida após invadir o Hospital da Baleia, na Região Leste de Belo Horizonte, para ter acesso ao corpo do irmão, que morreu de Covid-19 na noite dessa terça-feira (7).

O homem de 45 anos é uma das 1.355 vítimas do coronavírus no estado. Segundo o balanço da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta quarta, Minas Gerais já soma 64.035 casos da doença.

Segundo o Hospital da Baleia, o paciente deu entrada em 20 de junho, encaminhado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, com suspeita de Covid-19. Ele tinha tosse, febre, falta de ar e dores musculares. O resultado positivo para a doença saiu no dia 24. No dia seguinte, ele precisou ser transferido para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e colocado no respirador. O homem morreu às 23h12 de ontem e a família foi comunicada imediatamente, conforme o hospital.

“Na madrugada desta quarta (8) a irmã do paciente, uma policial civil, invadiu o Hospital da Baleia armada, na tentativa de ter acesso ao corpo do irmão, vítima da Covid-19. Ela foi conduzida pelos policiais militares à delegacia e não houve danos físicos aos funcionários do Hospital da Baleia”, informou a instituição, por meio de nota.