Um policial civil aposentado morreu em um acidente na noite desse sábado (14) em Oliveira.

A Polícia Militar informou que ele dirigia um veículo pela rua Amâncio Teixeira Muniz quando perdeu o controle da direção e bateu no muro de uma casa na esquina com a Alameda Nossa Senhora de Fátima, no bairro São Sebastião.

Familiares disseram para a PM que o idoso, de 75 anos, passava por problemas de saúde e a suspeita é de que tenha sentido mal.

O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, onde foi contatado o óbito.