As fotos que circularam nas redes sociais de urnas eletrônicas que foram apreendidas na estrada de Autazes, município distante 113 quilômetros de Manaus, tratam-se de fake news – notícias falsas –, de acordo com a Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas (TRE-AM).

Segundo o órgão eleitoral, o chefe de cartório e servidor efetivo do TRE-AM estava a caminho de Manaus no próprio veículo e “aproveitou para levar duas urnas eletrônicas para manutenção”.

Durante a viagem, foi parado em uma blitz da Polícia Militar, em que o oficial fez fotos do veículo e das urnas, posteriormente disseminando nas redes sociais. “Não houve prisão, não houve interpelação, não houve nada, porque obviamente o servidor está totalmente respaldado e se dirigindo a Manaus”, afirmou a assessoria do TRE.