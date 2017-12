A ação de criminosos durante explosão de uma agência bancária em Pompéu deixou mortos e feridos na madrugada desta terça-feira (5). Segundo a Polícia Militar, dois policiais foram baleados e um morreu. Um morador que estava próximo ao local também morreu baleado. A ocorrência está em andamento.

A assessoria do 7ª Batalhão da PM informou que, por volta das 2h, criminosos, em pelo menos cinco veículos, cercaram o quartel, atiraram com fuzis e tentaram trancaram as grades com correntes. A polícia reagiu com tiros.

No mesmo momento, outros bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil. Viaturas se aproximaram e dois policiais foram alvejados, um morreu e o outro está estado grave. Um morador que passava pela região também foi baleado e morreu no local.

Durante a fuga, os criminosos jogaram pregos (miguelitos) pela rua para dificultar o trabalho da polícia e incendiaram um carro na rodovia. A região está cercada e trabalho conjunto é feito pela PM em busca dos responsáveis pelo crime.