Um policial militar foi preso, em flagrante, suspeito de furtar um homem durante uma operação realizada no sábado (2), na Favela da Sopa, no bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte.

A ocorrência aconteceu após uma equipe da PM que fazia a ronda na região abordar um homem que presta serviços para uma rede de supermercados, ordenando que o mesmo saísse do veículo para ser revistado.

Após ter a documentação solicitada pelos agentes, o homem afirmou que os papéis estavam dentro do automóvel.

Mesmo com o homem se oferecendo para buscar os documentos, o agente fez questão de ele mesmo buscar os registros dentro do veículo.

Após a averiguação, o homem foi liberado. Quando voltou ao trabalho, notou a falta de R$220 na carteira, que estavam divididos em três notas de R$50, três de R$20 e uma de R$10.