Um policial militar reformado foi preso, nessa segunda-feira (24), em Varginha, suspeito de estuprar de duas sobrinhas da ex-mulher dele. Uma delas é adulta atualmente e na época do crime tinha 11 anos. A outra tem 12 anos e foi abusada recentemente.



De acordo com a Polícia Civil, o idoso, de 65 anos, foi preso em casa. As investigações tiveram início depois de uma denúncia anônima feita ao Ministério Público de Minas Gerias (MPMG) e repassada à polícia, de que, além de abusar das crianças, o suspeito teria exibido imagens delas para amigos e vizinhos.



Segundo as investigações da Polícia Civil, o tio frequentava a casa da menina de 12 anos e pedia a mãe dela para leva-la para tomar sorvete. Quando saía com a menina, ele a levava para a casa dele e abusava sexualmente dela. Depois o homem a colocava nua em diversas posições em todos os cômodos da casa e fazia fotos dela.



As imagens eram armazenadas em equipamentos eletrônicos do idoso e há suspeita que elas eram compartilhadas também com outros homens. A mãe da menina de 12 anos disse aos investigadores que deixava a filha sair com o suspeito por não desconfiar do crime.