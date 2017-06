Nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) intensificou o efetivo e utiliza radares portáteis e etilômetros durante o feriado. “A polícia vai estar em locais estratégicos nas rodovias, focando sempre no motorista que insiste em infringir o código de trânsito. Uma autuação que se tornou frequente nas rodovias é o uso do celular, seja falando, mandando mensagem ou usando aplicativos, que divide o cérebro do motorista em dois processos e acaba provocando acidentes”, disse o tenente Pedro Henrique Barreiros.

Logo no início da operação, uma abordagem de rotina da PRF resultou na prisão de três homens de São Paulo que carregavam diversas drogas sintéticas em um Mitsubishi Lancer Evolution, na BR-381, em Sabará, na região metropolitana. O trio disse que iria para uma festa rave em Itabira, na região Central do Estado, e a polícia suspeita que ele pretendia vender drogas no evento.

“Pegamos os documentos e já percebemos que haviam alguns vestígios de maconha. Com isso resolvemos fazer buscas e encontramos pequenas porções de maconha e muito dinheiro com eles. A partir daí iniciamos uma busca mais minuciosa no carro e achamos toda a droga escondida no painel do veículo”, relatou o agente Alessandro Pereira. “Tinha muito haxixe já separado em doses menores, pronto para consumo, ecstasy e alguns micropontos de LSD”, completou. O trio alegou que a droga seria usada para consumo pessoal.