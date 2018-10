As Polícias Militar e Civil divulgaram no final da tarde desse domingo (28) o balanço final de ocorrências registradas durante o domingo de eleições nas cidades da região Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com a assessoria de comunicação da 7ª Região da Polícia Militar, foram registradas 11 ocorrências nos 50 municípios que integram a região.

Em todo o Estado, segundo a PM, 34 pessoas foram presas e 168 ocorrências foram registradas durante todo o domingo.

Divinópolis

A Delegacia Regional de Polícia Civil em Divinópolis informou que, até o final de domingo, foram registradas duas ocorrências na cidade envolvendo problemas com urnas eletrônicas.

Em uma delas, de acordo com a Polícia Civil, uma eleitora relatou que não foi possível realizar a votação pois, após o mesário digitar seus dados para o início do processo eleitoral, o aparelho indicou que ela já teria votado. Contudo, o comprovante da eleitora ainda não havia sido destacado.

Itaúna

Uma eleitora insultou mesários após tentar filmar seu voto com um aparelho celular e foi levada à delegacia. Em outra seção da cidade, um homem reclamou do desligamento da urna eletrônica e começou a gravar um vídeo com celular apesar do presidente da seção pedir que ele parasse.

Uma outra eleitora relatou que, ao iniciar a votação, digitou o número do candidato a governador, mas a urna computou outro. Ela teria tentado corrigir os dígitos, digitou novamente, mas a urna encerrou a votação e a eleitora não conseguiu concluir, tanto para governador, quanto para presidente.

Lagoa da Prata

Duas pessoas foram detidas na cidade. Na primeira ocorrência, a polícia conduziu uma pessoas à delegacia por venda de bebida alcoólica. A outra prisão ocorreu por desacato a um mesário.

Outras cidades

Um pessoa foi detida em Dores do Indaiá por venda de bebida alcoólica. Ocorrências por problemas em urnas eleitorais foram registradas em Nova Serrana.

Outros dois boletins de ocorrência foram registrados por propaganda irregular em Itatiaiuçu e Formiga. Ainda em Itatiaiuçu, duas pessoas foram presas com material de divulgação irregular.

IMPRIMIR