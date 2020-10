As unidades de saúde de Formiga, assim em Divinópolis, Itapecerica, Nova Serrana, Pará de Minas e Bom Despacho vão funcionar em horário especial, neste sábado (17), no “Dia D” de vacinação contra a poliomielite. O foco é imunizar crianças de 0 a 5 anos.

No mesmo dia, será realizada a campanha de multivacinação. Crianças e adolescentes menores de 15 anos, não vacinados ou com esquemas incompletos de qualquer vacina, também podem procurar as unidades de saúde para colocar o cartão de vacina em dia.

A campanha nacional de vacinação contra a pólio e a campanha de multivacinação nas cidades do Centro-Oeste de Minas começou no dia 5 de outubro. O Ministério da Saúde recomenda à população que, mesmo com a pandemia da Covid-19, não deixe de procurar o serviço, pois a vacina é de extrema importância para manter as crianças e adolescentes imunes às doenças.

As duas campanhas se encerram no dia 30 deste mês.