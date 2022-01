No dia 29.12 o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei nº 14.284, e criou o Programa Auxílio Brasil, em substituição ao Bolsa Família, com o objetivo de constituir “uma etapa do processo gradual e progressivo de implementação da universalização da renda básica de cidadania”.

Ele tem os objetivos de garantir renda, reduzir a pobreza, promover o desenvolvimento das crianças na primeira infância, ampliar o atendimento em creches e estimular as famílias a se emanciparem.

Os benefícios financeiros incluem diversos tipos de auxílios e podem ser cumulativos. O benefício primeira infância, no valor de R$ 130,00, é para famílias com crianças de 0 a 36 meses incompletos. O benefício composição familiar, no valor de R$ 65,00, é para famílias com gestantes, nutrizes ou pessoas com idade de 3 a 21 anos incompletos. O benefício compensatório de transição concede compensação às famílias do Bolsa Família, que tiverem redução do benefício recebido.

O público alvo são as famílias em extrema pobreza (renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105,00) e as pobres (renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210,00) com gestantes, nutrizes ou pessoas com idade até 21 anos incompletos.