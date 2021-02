A China representa uma forma de ditadura não pessoal, com rigidez de controle político pelo Partido Comunista Chinês e tem um capitalismo de Estado, de abertura comercial sob controle estatal.

O presidente Xi Jinping, desde 2012, amplia e aperfeiçoa seu controle sobre o Partido, e chefia a Comissão Central Militar, órgão controlador das forças armadas.

O Partido controla as ideias, o tamanho das famílias, a internet, os lugares onde as pessoas estão, o direito de ir e vir, etc.

Na pandemia, o aparelhamento estatal controlou o coronavírus, através do aperfeiçoamento do controle, com obrigatoriedade de testagem, aplicativos para mapear deslocamentos, quarentenas rigorosas, medição de temperatura com o reconhecimento facial, etc. Na economia, como em outros países, o Estado ganhou maior presença na economia, com forte controle sobre as empresas, a economia cresceu, as exportações e os investimentos internacionais aumentaram. Para o mundo, ficou patente a dependência de produtos hospitalares fabricados na China (respiradores, máscaras, insumos, etc.).