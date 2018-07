Por Paulo Coelho

A constatação de que a adoção de uma candidatura única para disputar o cargo de deputado estadual aumentaria as chances da região Centro -Oeste se ver representada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) foi o tema principal da reunião ocorrida na noite dessa terça-feira (24), na sede do Lions Clube em Formiga.

O encontro que se realizou por iniciativa do pré-candidato José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha/PMN), contou com a presença de 70 convidados, dentre eles: o vice-prefeito de Formiga, Cid Corrêa, o ex-prefeito de Formiga, Eduardo Brás, a prefeita e vice de Córrego Fundo, Érica Leão e Jaine Cristina, o vice-prefeito de Arcos, Halph Carvalho que representou o prefeito Denilson Teixiera, representantes das cidades de Piumhi e Pimenta, além de lideranças das polícias civil e militar, de militares da reserva, de líderes empresariais, dirigentes de clubes de serviço, de funcionários públicos lotados nas Câmaras e/ou respectivas prefeituras dos municípios vizinhos, de apoiadores do Cabo Cunha, além de razoável número de cidadãos que se mostraram preocupados com o desenrolar da campanha que se avizinha, notadamente alguns participantes de grupos que nas redes sociais monitoram o Legislativo e o Executivo.