Em alusão ao Dia do Administrador, celebrado em 9 de setembro, a Escola Estadual Doutor Abílio Machado (Polivalente) realizou a “Semana do Administrador”.

O evento ocorreu na semana passada para alunos dos cursos técnicos de administração, marketing e recursos humanos. Na ocasião, os estudantes participaram de duas palestras.

Na terça-feira (5) foi realizada a palestra “As 5 chaves para o sucesso”, ministrada pelo profissional de marketing e secretário municipal de Comunicação, Welerson de Andrade. Já na quarta-feira (6) os estudantes participaram da palestra “Vantagens e desvantagens de abrir o próprio negócio”, ministrada pela professora do curso de ciências contábeis do Unifor-MG, Patrícia Nazário Leal.

“É importantíssimo para os estudantes viverem essas temáticas dentro dos cursos técnicos, pois isso dá a eles a chance de aprenderem muito com personalidades que estão em pleno desenvolvimento nas diversas áreas profissionais que escolheram atuar, é uma troca muito rica de experiências”, comentou a coordenadora dos cursos técnicos em administração e marketing, Elizangela Rocha.

Os cursos técnicos do Polivalente são oferecidos gratuitamente pelo Governo do Estado. As aulas ocorrem de segunda à sexta-feira no período noturno.