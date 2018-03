A BR-265, importante via de ligação entre Barbacena (Campo das Vertentes) e Lavras (Sul de Minas) está interditada devia à queda de uma ponte, no km 297.

A queda ocorreu nesse domingo (11) e, de acordo com o subtenente Edson Pedro Rezende, da PMRv de São João del-Rei, o estrago foi grande e muito provavelmente os reparos levarão bastante tempo.

A queda da ponte causou, inclusive, um acidente com uma carreta carregada com madeira. “O veículo pesado passou na ponte quando ela já tinha caído e o motorista acabou perdendo o controle direcional, saindo da pista”, diz o militar. Segundo o subtenente, houve uma chuva muito forte na região na madrugada, causa mais provável do problema com a ponte.

A orientação para os motoristas é não tentar caminhos vicinais na região, pois a chuva forte da madrugada deixou várias estradas sem condições de tráfego. As melhores opções são as BRs 267 e 494. Quem estiver na região de Lavras e precisar ir para Barbacena, deve pegar a Rodovia Fernão Dias (BR-381) até próximo de Oliveira, onde acessa a BR-494 e passa por Morro do Ferro, São Tiago e Ritápolis antes de chegar em São João del-Rei e voltar para a BR-265. Se a viagem for entre Barbacena e Lavras, o caminho de cerca de 150 quilômetros aumenta 80, totalizando 230 Km com o desvio.

Se o motorista estiver vindo de São Paulo com intenção de acessar a região de Barbacena, a opção é a BR-267, passando por Campanha, Caxambu e Aiuruoca até chegar em Juiz de Fora e ter condições de voltar a Barbacena.

