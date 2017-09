Um posto de combustíveis localizado na avenida Vereador Jose Higino Filho, Bairro José Honorato de Castro foi assaltado na noite de terça-feira (5), por volta das 22h.

De acordo com relatos da vítima de 30 anos de idade que trabalha como frentista no posto; dois homens chegaram ao estabelecimento comercial em uma moto HONDA/CG, vermelha. Um dos ocupantes estava com uma arma de fogo e anunciou o assalto.

Foram roubados R$ 300 em dinheiro do caixa e ainda R$ 20 de uma cliente de 27 anos de idade que estava no local no momento do crime.

Após o roubo, os autores fugiram sentido ao bairro Nossa Senhora de Lourdes.

A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas que informaram sobre as características dos criminosos. As imagens do sistema de vídeo monitoramento do local já foram verificadas, mas a identidade dos autores ainda não foi confirmada.

A Polícia pede que, se alguém tiver informações que possam levar à identificação dos suspeitos, denuncie pelo 181 ( Disque Denúncias Unificado) ou entre em contato com a Polícia Civil, responsável pela investigação.

Importante: A Polícia Militar sempre orienta para que as vítimas não reajam ao assalto e que tentem memorizar o máximo de informações possíveis dos autores, como cor, altura, tipo físico, vestimentas, tatuagens, brincos, piercings, sotaque, cabelos, cicatrizes e outros, para repassarem esses dados à polícia e, desta forma, auxiliar na identificação e localização dos autores.