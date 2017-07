Desde a manhã desta segunda-feira (3), o ponto para pegar lotações na avenida Paulo Lins está em um novo local: em frente ao Campo do Formiga.

Anteriormente, a parada de ônibus ficava em frente ao Posto Zema. “A relocação do ponto de ônibus foi uma solicitação do Ministério Público. O pedido foi feito devido à presença das garças que ficam em árvore próxima ao antigo ponto. As fezes dos animais podem transmitir doenças”, explicou o secretário municipal de Obras, Flávio Passos.

Cartazes informando a mudança foram espalhados pela cidade e nas lotações.