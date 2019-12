Redação Últimas Notícias





Se você não garantiu ingresso para a segunda edição do Pop Rock Sunset, corra e aproveite para garantir seu passaporte mais barato. A virada de lote ocorre nesta quarta-feira (18).

O evento será realizado na Cervejaria Fürst (como chegar), no próximo sábado (21) a partir das 13h e contará com atrações reconhecidas nacionalmente como a banda Legião V, única banda cover do grupo liderado por Renato Russo que é reconhecida pela família do músico e a banda Black Queen, considerada o melhor cover do país do grupo britânico Queen. A festa contará ainda com apresentação da banda Mamonas Replay, grupo cover de uma das bandas de rock cômico que mais fez sucesso no Brasil, Mamonas Assassinas.





A 2ª edição do Pop Rock Sunset fechará o calendário de eventos do Mr. Rock, uma das principais promotoras de eventos em Formiga e região. No evento serão comercializadas as famosas cervejas Fürst. A festa contará também com praça de alimentação.