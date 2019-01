Na terça-feira (8), os bairros São Vicente, Vila Boa Vista, Oliveiras e Sion receberam um mutirão de limpeza e combate a dengue promovido pela Prefeitura de Arcos, em parceria com empresas, instituições religiosas e voluntários.

Aproximadamente 70 pessoas percorreram as casas e recolheram recipientes que acumulam água e levaram orientações de ações preventivas e de combate ao mosquito.

Ao todo, 21 caminhões transportaram cerca de quatro toneladas de lixos e entulhos descartados pelos moradores que colaboraram com esta ação da administração municipal.

Os agentes de Endemias, que também participaram do mutirão, fizeram o levantamento para notificações de lotes sujos e de casas em situação de abandono. Durante a força-tarefa, também foram realizados serviços de capina pelas equipes da empresa Vina.

Para a moradora do bairro São Vicente, Maria Madalena, toda a população deve-se conscientizar da importância de fiscalizar toda a semana sua residência na identificação de possíveis focos de criadouros do mosquito Aedes aegypti. “É muito importante que todos verifiquem seu quintal, os reservatórios de água e recipientes que servem de desova do mosquito. Faço isso toda semana e não levo mais que 10 ou 15 minutos”, alertou a moradora.

Para o prefeito, Denilson Teixeira, essa ação tem mobilizado não somente os gestores públicos, mas voluntários e empresas. “Nosso primeiro mutirão foi um sucesso, pois além do apoio dos nossos gestores, contamos com o apoio imprescindível de empresas e pessoas que se colocaram como voluntárias no combate a dengue. Por onde passarmos com o mutirão, gostaríamos de contar com a colaboração e compreensão de todos”, destacou.