Os testes por amostragem aleatória de 20% dos funcionários de estabelecimentos comerciais da região central de Formiga foram iniciados nesta terça-feira (27), segundo informação divulgada pela Secretaria de Saúde.

As amostras coletadas são levadas para o laboratório municipal, onde os exames são processados.

A realização dos exames, segundo a administração municipal, faz parte do Plano de Metas de Enfrentamento à Covid-19 em Formiga, que tem o objetivo de testar 25% de toda a população até dezembro deste ano.

De acordo com a Secretaria de Saúde, com a medida, é possível diminuir a taxa de transmissão do vírus entre a população.

Para que os funcionários façam os testes, gerentes ou proprietários das empresas devem baixar no site da Prefeitura a “Ficha para estabelecimentos comerciais” e a “Ficha de investigação de SG suspeito de doença pelo coronavírus 2019”. As fichas devem ser impressas e preenchidas com as informações necessárias.

Na “Ficha para estabelecimentos comerciais”, devem ser colocados os nomes de todos os funcionários da empresa e assinalados com “sim” aqueles que forem sorteados para fazer o teste. Nos nomes dos funcionários que não farão o teste, deve ser assinalar “não”. Para a definição dos escolhidos, deve se observar os seguintes critérios:

1 – A empresa deverá realizar sorteio aleatório entre todos os profissionais e sortear os nomes de 20% do total de colaboradores.

2 – Em caso de percentual ficar fracionado, deverá ser considerado o próximo número maior inteiro. (Exemplo: Empresa com 11 funcionários, 20% corresponde a 2,2. Neste caso serão testados três colaboradores).

3 – Devem ser excluídos dos testes, os funcionários que estiverem afastados do trabalho por qualquer motivo e/ou que tiveram teste com resultado positivo para a Covid-19 há menos de 90 dias.

Os funcionários sorteados deverão comparecer à tenda de coleta de amostras, da Secretaria Municipal de Saúde, montada em frente à Praça Getúlio Vargas. Cada um, deve levar a “Ficha de investigação de SG suspeito de doença pelo coronavírus 2019”, preenchida de forma individual com as próprias informações.

Baixe as fichas

Os testes

Na primeira etapa serão feitos, de forma gratuita, 3 mil testes para Covid-19, do tipo que detecta antígenos, ou seja, pessoas que estejam com o vírus naquele momento. Esse teste é feito por meio de coleta de substâncias na região narofaringea (nariz), com uso de swab (coletor tipo cotonete) e possui alta confiabilidade para os resultados. As amostras são coletadas nos trabalhadores e os exames processados no laboratório municipal.