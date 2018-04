Nessa quarta-feira (25) foi realizada na Câmara Municipal uma audiência pública para debater a criação de um projeto de lei que proíba fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos com ruídos sonoros em Formiga.

O encontro foi promovido pelo vereador Sidney Ferreria/PDT com apoio do presidente da Câmara, Evandro Donizeth da Cunha (Piruca/PSL). Segundo Sidney, o encontro foi proposto devido aos malefícios que os fogos de artifício causam a animais, pessoas com deficiência e ao meio ambiente.

Participaram da reunião representantes de órgãos de defesa dos animais, em prol das pessoas com deficiência, ambientalistas e do Corpo de Bombeiros. Dos presentes que se manifestaram, todos foram a favor da regulamentação do uso de fogos de artifício no município.

O único posicionamento contrário à proposta foi do Sindicato das Indústrias de Explosivos no Estado de Minas Gerais (Sindiemg), que não enviou representante, mas enviou documentos a Sidney explicando os motivos de serem contrários à regulamentação. Os dados foram apresentados ao público presente e os argumentos debatidos.

Ao fim da audiência, o vereador afirmou que, a princípio, apresentará um projeto de lei para proibir que a Câmara e a Prefeitura utilizem fogos de artifício. Porém, ele ressaltou que estudará, junto à assessoria jurídica do Legislativo e de outros advogados dispostos a ajudar, uma proposta para coibir o uso dos artefatos no município.