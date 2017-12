Redação Últimas Notícias

Parte da população de Formiga está encontrando dificuldades para pagar as contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) que, desde sexta-feira passada (1º), não podem mais ser pagas nas lotéricas.

A mudança pegou os contribuintes de surpresa e poderá acrescentar um bom tempo de espera nas filas formadas nos novos locais indicados pela autarquia para o pagamento das contas.

De acordo com o Saae, a Caixa Econômica Federal cobraria R$1,45 por conta recebida e, como nas outras instituições financeiras o valor é de R$1,15, a autarquia optou pela mudança, uma vez que a Caixa não cogitou negociar o valor.

A necessidade de ir a um segundo estabelecimento para quitar dívidas, aumento no tempo de espera, diminuição no número dos postos de pagamento, dificuldades de encontrar estacionamento ou o alto preço cobrado nos estacionamentos da região central da cidade são algumas das reclamações registradas pela população, inclusive nas páginas oficiais da Prefeitura em redes sociais.

Para algumas pessoas, os R$0,30 economizados por conta não justificam o grande incômodo e as dificuldades que serão impostas à população a partir desta mudança.

“Prejuízo para a população. Ofensiva a posição do Saae, outra instituição financeira não tem a quantidade de canais que a Caixa pode oferecer, retirar as loterias prejudica diretamente a população”, comentou uma moradora na página da Prefeitura de Formiga.

Outro consumidor foi além e relembrou o problema da cobrança de ar nas tubulações durante a crise de abastecimento que ocorreu entre os meses de agosto e novembro deste ano: “Engraçado o Saae se preocupar com R$0,30 sendo que há pouco estava embolsando milhares em cobrança indevida de ar…”.

Na segunda-feira (4), o Saae deu detalhes a respeito dos locais para pagamentos das contas:

Banco do Brasil: o recebimento é feito somente via internet banking, autoatendimento e débito automático. Tais serviços são oferecidos somente aos clientes do banco. A instituição já se credenciou, mas ainda não está recebendo, pois está adequando o sistema.

Correspondente bancário do Banco do Brasil: os Correios são correspondente bancário do Banco do Brasil. A instituição poderá receber contas de qualquer cidadão. No entanto, ela também está ainda adequando o sistema.

Agências SicoobCredifor: as agências SicoobCredifor também recebem as contas do Saae. Mas o serviço estará disponível apenas para clientes. A instituição possui três agências: av. Rio branco, 220 – Centro ; av. Abílio Machado, 222 – Sagrado Coração de Jesus e rua Lassance Cunha, 438 – Quinzinho

Agência Sicoob Centro-Oeste: a agência do Sicoob Centro-Oeste, que fica à rua Bernardes de Faria, 61 – Centro, recebe a conta de água de qualquer pessoa.

Correspondentes bancários: o Sicoob Centro-Oeste disponibiliza quatro correspondentes bancários para receberem as contas do Saae. São eles: Casa Souza, que fica à rua Sergio Lazaro Gonçalves, 40 – Loja, Centro; Supermercado Eme Regis, situado à rua Peru, 79 – Ouro Negro; Supermercados Bem Bom, à rua Peru, 221 – Ouro Negro; e Armazém do Miguel, à rua Sete de Setembro, 275 – Quarteis. Por questão de segurança, os correspondentes têm um teto de valor a ser recebido. No entanto, já estão em negociação melhorias na transferência dos valores recebidos, com o objetivo de os locais voltarem a receber as contas no mesmo dia e o serviço ser oferecido por mais tempo.

Agência Caixa Econômica Federal: somente os clientes da Caixa podem efetuar pagamento pelo banco, utilizando os serviços de internet banking e autoatendimento.