Da Redação

Quando a Prefeitura de Formiga anunciou, no mês de agosto, o serviço de recapeamento em diversas vias do município, divulgou também que o trabalho seria diferenciado: nos moldes do que é feito em rodovias e dessa forma, deveria durar mais tempo.

Dois meses após a entrega do serviço realizado pela empresa Pavidez Engenharia, o resultado do trabalho “diferenciado” pode ser visto de longe. Na rua Marinho Lourenço da Costa, no bairro Souza e Silva, por exemplo, o asfalto já começou a ceder e enormes trincas podem ser vistas em diversos trechos da via. “Este é o resultado do trabalho diferenciado e duradouro que a Prefeitura nos garantiu que seria feito; duradouro até a primeira chuva. O mais triste de tudo isso é que é o nosso dinheiro que vemos ir por água abaixo”, comentou um morador da via.

O recapeamento foi realizado em vias de diversos bairros da cidade e o trabalho foi acompanhado de perto pelo prefeito Eugênio Vilela e o secretário de Obras, Flávio Passos, conforme uma série de informações e fotos enviadas pela administração municipal.