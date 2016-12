O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em primeira instância, cassou o registro de candidatura 2016 da prefeita de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, Roseli Pimentel (PSB) e do vice dela, Fernando Cesar, por abuso de poder político e econômico. A chapa cassada foi a vitoriosa no pleito com 34,55% dos votos válidos.

O segundo colocado, Delgado Christiano Xavier (PSD), com 29.56% dos votos, foi quem fez denuncia, alegando que a prefeita usou de sua condição para influenciar diretores de escolas. Os servidores teriam recebido a determinação de realizar reuniões com pais de alunos para “pedir” votos. Além disso, os funcionários da prefeitura teriam sido obrigados a participar de atos da campanha dela.

Em defesa, os acusados teriam afirmado que fazer propaganda por meio de mensagens pelo WhatsApp é permitido pela legislação eleitoral. Ainda os réus negaram qualquer conduta inadequada

Conduto, a decisão foi favorável ao autor do processo e ficou decidido pela cassação da candidatura de prefeita reeleita e vice, além de pagamento de multa de R$ 15 mil cada, a ser revertido ao Fundo Partidário e de tornar os políticos inelegíveis pelos próximos oito anos, a contar de 2 de outubro de 2016.

A decisão cabe recurso

Novas eleições