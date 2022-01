Três em cada dez profissionais da rede estadual de saúde do Rio de Janeiro estão afastados da função após serem infectados pela variante ômicron do coronavírus. Na rede municipal, cerca de 20% dos profissionais da área estão afastados por ter contraído a doença.

Com a falta de funcionários e emergências lotadas, todas as cirurgias eletivas das redes estadual e municipal vão ser suspensas por 30 dias a partir de segunda-feira (14).

“Estão pedindo pessoas de outros plantões para vir. Só que é aquilo: você vem e não vai ter depois uma folga. Não tem hora extra, não tem nada”, afirmou uma funcionária da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O relato sobre a falta de profissionais em unidades de saúde se repete em outras cidades do estado. Segundo um funcionário do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na Região Metropolitana, as informações sobre pessoas infectadas crescem a cada dia.