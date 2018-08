Duas semanas depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, na Vila Belmiro, o Cruzeiro reencontrará o Santos, no Mineirão, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentarão às 19h30 desta quarta-feira (15), feriado em celebração ao dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Belo Horizonte. Como não existe a regra do gol qualificado como visitante, qualquer triunfo santista por um tento de diferença levará a decisão para os pênaltis. Por sua vez, a Raposa se classificará com um simples empate. Quem passar enfrentará Bahia ou Palmeiras nas semifinais.

O histórico celeste na competição mostra que ganhar o jogo de ida como visitante sempre traz boas lembranças. Foram 13 mata-matas com vitórias fora de casa no primeiro confronto. Em todos, o Cruzeiro garantiu a classificação no segundo embate, dentro de seus domínios.

Somente na quarta fase de 2017, ano da conquista do quinto título do torneio, o Cruzeiro teve apuros para avançar. A vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, no Morumbi, parecia dar ares de tranquilidade aos mineiros. Porém, os paulistas foram valentes em BH, ganharam por 2 a 1 e criaram chances para fazer até mesmo o terceiro gol. Nos demais duelos, a Raposa contabilizou nove triunfos e três empates em partidas de volta.