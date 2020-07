Da redação

O caixa da Prefeitura de Formiga conta agora com mais meio milhão de reais para serem usados nas ações de combate ao novo coronavírus.

A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira (22), pelo vereador e presidente do Legislativo Mauro César Alves de Souza, que, no domingo passado (19), anunciou sua pré-candidatura ao cargo de prefeito, apesar do manifesto apoio ao atual chefe do Executivo, que deverá buscar a reeleição para o cargo.

Os R$500 mil que agora aportam em Formiga são provenientes de emenda parlamentar assinada pelo deputado federal Zé Silva, a pedido de Mauro, que gravou um vídeo na companhia do secretário de Saúde Leandro Pimentel, entregando em mãos o comunicado de realização do empenho que já foi creditado nas contas do município.