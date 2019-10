Não é de se espantar que Vivi Guedes, interpretada por Paolla Oliveira, seja uma das personagens de maior destaque de “A Dona do Pedaço”, da Rede Globo . A jovem, que é influencer, entrou na trama para explorar uma profissão nova e ainda desconhecida por muitos e também para aumentar o faturamento da trama com as publicidades.

E, apesar de Vivi Guedes ter muitos fãs por conta da novela, muita gente já está cansada da personagem que, ao longo da trama, ficou chata, infantil e até contraditória. Muito diferente da mulher que se mostrou no começo do folhetim de Walcyr Carrasco.

Um dos exemplos mais clássicos é que, quando ainda estava namorando Camilo (Lee Taylor), a influencer batia o pé e discutia com o investigador, que implicava com as roupas curtas que a morena usava. Virgínia sempre deixou seu lado feminista falar mais alto e o ex não a impedia de se vestir do jeito que bem entendia na novela da Globo .

Muitos capítulos se passaram depois disso e parece que ela jogou o feminismo e o empoderamento no lixo. Isso porque, Vivi simplesmente acatou às ordens do policial, deixando de usar as roupas que costumava usar, deixando de “se exibir” nas redes sociais e ignorando a própria família.

Por falar em família, o empoderamento também entrou em questão. Na cena em que Beatriz (Natália do Valle) conta para a filha que está interessada em Zé Hélio (Bruno Bevan), Vivi dá um show de machismo, contestando o relacionamento da mãe, dizendo que o fato dela namorar um rapaz bem mais novo é “ridículo”. Incoerente, né?

Outro ponto que tem sido alvo de reclamações são os trejeitos da moça, completamente exagerados e infantis. Em grande parte das cenas, a blogueira parece estar brincando de mímica, de tanto que mexe as mãos. “Eu não aguento a Paolla com essa mão descontrolada, parece que tem vida própria”, comentou uma usuária do Twitter.

Além disso, Vivi geralmente aparece para choramingar por estar sendo chantageada pelo marido e por estar com saudade do namorado, Chiclete (Sergio Guizé), com quem continua se encontrando às escondidas.

E como não citar o trabalho de influencer da moça? Na novela, o único “trabalho” de Vivi Guedes é ir para o estúdio e tirar fotos. Fotos, fotos e mais fotos, o dia inteiro. Muito diferente do real trabalho dos influencers mundo afora. Na vida real, a função do influenciador digital vai muito além do que passar o dia preso em um estúdio fazendo milhares de ensaios fotógraficos com caras e bocas bizarras.