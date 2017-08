Todo ano a Wikipédia faz pelo menos uma campanha de arrecadação de fundos para se manter. A de 2017 começou e a mensagem é mais incisiva que a de anos anteriores: em um retângulo vermelho, a enciclopédia colaborativa diz: “Vamos direto ao ponto: hoje pedimos que você ajude a Wikipédia”. Por que eles precisam de tanto dinheiro ano após ano?

A Wikipédia é legalmente representada pela Fundação Wikimedia, criada em 2003 por Jimmy Wales e Larry Sanger para abrigar a enciclopédia (que fora lançada em 2001) e outros projetos relacionados, como o dicionário colaborativo Wiktionary e o acervo de fotos públicas Wikimedia Commons. Ela é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos, que, nas palavras de Wales, tem por objetivo dar “a qualquer pessoa a possibilidade de ter livre acesso ao somatório de todo o conhecimento humano”.

Financiar projetos na Internet é difícil e, apesar de toda a inventividade dos empreendedores, esse aspecto crucial costuma desaguar em dois formatos: pagamentos em troca do serviço ou, a mais popular forma, publicidade.

A Wikipédia nunca veiculou anúncios e diz, explicitamente, que não considera esse caminho para se viabilizar financeiramente. Sendo um dos dez sites mais acessados do planeta, é bem provável que a inserção de anúncios aliviasse ou mesmo bancasse toda a enxuta operação da fundação. Sendo assim, por que ela se opõe tão fortemente a essa forma de faturamento?

A resposta está em uma página de perguntas e respostas da Wikimedia. Lê-se:

“Não acreditamos que a publicidade tenha lugar em um projeto devotado ao conhecimento gratuito, confiável e neutro. Adotar interesses comerciais colocaria em risco a confiabilidade da Wikipédia como uma fonte de informação neutra. Nossa comunidade global de voluntários sempre sentiu que a publicidade teria um grande impacto em nossa capacidade de permanecer neutros e, em última análise, os anúncios enfraqueceriam a confiança nos artigos que eles leem na Wikipédia.”

O texto segue: “Não somos contra o mundo da publicidade online, nem contra as organizações que veiculam anúncios. Apenas sabemos que anúncios não são apropriados em um projeto devotado à educação e ao conhecimento — especialmente um que luta por equilíbrio e neutralidade”.

O dinheiro arrecadado nessas campanhas é usado para pagar equipamentos e pessoal. A Wikimedia tem apenas 295 funcionários, sendo metade deles dedicada à tecnologia. Para o ano fiscal de 2016-2017, a fundação espera arrecadar US$ 63 milhões, sendo que US$ 57 milhões, ou 90,5% do total de que precisa para funcionar. O plano anual, que detalha a operação e as previsões de custos da fundação, estão disponíveis nesta página.

No pedido que começou a aparecer em todas as páginas da Wikipédia hoje, a fundação diz que a média das doações feitas no Brasil é de R$ 25. Ela aceita pagamentos com cartão de crédito, por transferência bancária, PayPal (apenas em dólares) e até mesmo Bitcoin — aqui tem a lista de todos os meios aceitos. Para doar, basta acessar a Wikipédia e escolher o valor e meio de pagamento na grande caixa que está aparecendo no topo do site.