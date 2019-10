Quando a época de frio começa, existe a sensação de que as crianças pegam um resfriado após o outro. Certamente você deve ter notado, especialmente nas crianças menores, um fiozinho amarelado que pende das narinas.

Mas por que eles se transformam nessas “máquinas de catarro” que parecem funcionar 24 horas por dia?

O problema, diz o bioquímico Cerry Harrop, especialista em vias aéreas, é que “uma criança entra em contato com muitas outras crianças”.

“E como os vírus estão mudando constantemente, acontece que, enquanto alguém recebe uma versão do vírus que causa o resfriado comum e fica com o nariz escorrendo por alguns dias até que ele passe, entra em contato com outra criança que tem uma versão um pouco diferente do vírus”, diz Harrop à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

Por serem mais jovens, as crianças também tiveram menos tempo para entrar em contato com uma variedade maior de vírus e fortalecer seu sistema imunológico.

Isso significa que, apesar do esforço dos pais para impedir que as crianças adoeçam, “é inevitável que eles continuem pegando resfriado atrás de resfriado”.

Outra das possíveis respostas é que, nas estações mais frias, as pessoas costumam ficar mais tempo em ambientes fechados, sem ventilação — assim, os vírus também circulam com maior facilidade.

No entanto, conforme elas crescem, as crianças adquirem mais imunidade e ficam mais resistentes a resfriados.

Por que é importante assoar o nariz?

Como Harrop explica, isso não é um problema enquanto o muco está circulando e limpando os germes do corpo. “Embora pareça nojento, o catarro faz seu trabalho.”

O problema, diz, é gerado quando o catarro não se move. “Se o muco não sair das vias aéreas, a criança pode sofrer inúmeras infecções secundárias.”

Isso ocorre porque o catarro “é composto de muitas proteínas revestidas de açúcar e esse açúcar é, como o açúcar que conhecemos, pegajoso”.

“É por isso que ele é infectado pelo vírus. Se não conseguimos tirar o muco do nariz e dos pulmões, podemos sofrer algumas infecções indesagradáveis.”

Daí a importância de ensinar as crianças a assoar o nariz.

Contágio

Embora existam muitos tipos de vírus que podem causar um resfriado comum, os rinovírus são os mais comuns.

Os vírus podem ser transmitidos por meio de gotículas que permanecem flutuando no ar, quando uma pessoa doente tosse, fala ou espirra.

Eles também podem ser transmitidos por contato direto com um paciente ou pelo compartilhamento de objetos contaminados.

Eles geralmente duram entre cinco e sete dias, mas podem durar até duas semanas em crianças pequenas.