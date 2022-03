A duas rodadas para o encerramento da primeira fase do Campeonato Mineiro, o América encara o Uberlândia, neste sábado (12), às 19h, no Parque do Sabiá, pela 10ª rodada, em duelo que pode selar o destino do Coelho no Estadual.

Com 14 pontos, na quinta colocação, o time comandado pelo técnico Marquinhos Santos precisa da vitória no Triângulo Mineiro para continuar com chances de avançar às semifinais do torneio.

Isso porque, se não vencer o Periquito, o América não conseguirá mais superar a Caldense, que neste momento fecha o G-4, com 18 pontos e duas vitórias a mais do que o Coelho.

Caso some os três pontos no Parque do Sabiá, o América empurrará a decisão para a última rodada, quando vai receber o Tombense, no Independência, no dia 19 de março, às 16h30, em data e horário em que todas as partidas do encerramento da fase de classificação do Mineiro serão disputadas.