Da Redação

Uma menina, de apenas três meses de vida, foi salva graças às informações fornecidas, por telefone, por um militar do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Formiga.

O fato ocorreu por volta das 23h de sábado (13), quando a avó da criança acionou o Cobom via 193. Desesperada, ela explicou ao militar que atendeu a ligação que, após tomar leite, a bebê se engasgou e não conseguia respirar, “perdendo a cor” e a rigidez corporal, respondendo pouco aos estímulos.

Após estar ciente do quadro, o militar Soldado Pedrosa, iniciou imediatamente as orientações para a que avó conseguisse desengasgar a neta.

Seguindo o passo a passo, poucos segundos após as manobras, a avó relatou ao militar que a criança havia vomitado e estava respirando.

“Ainda assim, aguardei na linha e esperei o fluxo respiratório do neonato se firmar. Para concluir o atendimento, informei à solicitante que uma ambulância se deslocaria até o local para um melhor atendimento”, informou o soldado.

No momento da emergência, a guarnição do Cobom estava empenhada em um acidente de motocicleta, impossibilitando o atendimento. Porém foi feito o contato com o Samu e os profissionais de resgate disponibilizaram uma ambulância para atendimento da vítima.