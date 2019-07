O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) absolveu por unanimidade o ex-presidente Lula no processo em que eram acusados de obstrução de Justiça por suposta tentativa de comprar o silêncio de Nestor Cerveró.

O tribunal endossou a sentença do juiz de primeira instância que considerou que o ‘flagrante’ que deu origem à ação foi preparado, ou seja, foi fabricada uma prova inidônea.

Segundo a denúncia do MPF (Ministério Público Federal), aceita pela Justiça em julho de 2016, Lula e outros acusados, como Delcídio Amaral, Maurício Bumlai e José Carlos Bumlai teriam obstruído a Justiça na tentativa de comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró.

Em primeira instância, o juiz reconheceu que “há deficiência probatória para sustentar qualquer juízo penal reprovável” por parte de Lula, afastando a acusação de que ele teria tentado impedir ou modular a delação premiada de Nestór Cerveró.

A defesa do ex-presidente sempre demonstrou que a acusação se baseou em versão criada por Delcídio do Amaral para obter benefícios em acordo firmado com o Ministério Público Federal. Durante o processo, Cerveró, assim como as demais testemunhas ouvidas — de acusação e defesa —, jamais confirmaram qualquer participação de Lula em atos objetivando interferir na delação premiada do ex-diretor da petrolífera.