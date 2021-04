O português Hugo Xavier se tornou uma das primeiras pessoas a cruzar a ponte suspensa de pedestres mais longa do mundo, inaugurada nessa quinta-feira (29) perto de sua pequena cidade natal de Arouca, no norte do país.

“Ai… lá vamos nós!”, disse Xavier, de 42 anos, com nervosismo, ao criar coragem para caminhar pela passarela de grade de metal transparente, de 516 metros de comprimento, ao lado de sua companheira igualmente tensa e um guia turístico.

Escondida entre montanhas repletas de rochas e cobertas de folhagem verdejante e flores amarelas dentro do Arouca Geopark, a ponte está 175 metros acima do Rio Paiva.