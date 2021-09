Após um ano e meio, o governo de Portugal reabriu a possibilidade de viagens entre o país e o Brasil nesta quarta-feira (1º), com uma medida divulgada na publicação oficial portuguesa, o Diário da República.

O parágrafo do texto libera viagens não essenciais do Brasil e dos Estados Unidos.

Os turistas brasileiros foram vetados em um grande número de países por causa da alta incidência de Covid-19 —foram quase 21 milhões de casos no Brasil e cerca de 580 mil mortes causadas pela doença.

No entanto, nos últimos meses, os outros países têm liberado a entrada de viajantes que partem do Brasil.

Até esta quarta-feira (1º), os cidadãos brasileiros não podiam entrar como turistas em Portugal, mas apenas se a viagem fosse considerada essencial (por exemplo, por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias).

Vacinação em Portugal

Os turistas brasileiros não precisam mais fazer uma quarentena, mas devem mostrar um comprovante de um teste de Covid-19 que deu negativo.

Não há referência, no texto do Diário da República, a apresentação de comprovante de vacinação.

Em Portugal, 73% da população está plenamente vacinada, de acordo com dados do Ministério da Saúde do país. O plano para reabrir as fronteiras leva esse dado em conta.

Fonte: G1