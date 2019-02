Os 77 deputados estaduais eleitos por Minas Gerais no pleito em 2018 tomam posse nesta sexta-feira (1º) sem grandes pompas e festividades. Em respeito às vítimas do trágico acidente ocorrido em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a solenidade será mais tímida do que em anos anteriores e restrita aos ritos regimentais obrigatórios.

Apesar da sobriedade da cerimônia, o público é aguardado em grande número na Assembleia Legislativa (ALMG). Aproximadamente de 1.700 pessoas, entre prefeitos, presidentes de câmaras municipais, deputados federais, autoridades do Estado e convidados dos parlamentares, são aguardadas na Casa. O acesso será liberado para o público, mas algumas áreas, como o Plenário, as galerias e o Espaço Democrático, só poderão ser ocupadas por convidados devidamente cadastrados.

O governador Romeu Zema (Novo) deve comparecer à posse e discursar sobre a situação do Estado, que enfrenta uma séria crise financeira herdada do antigo governador Fernando Pimentel (PT), com parcelamento dos salários dos servidores e atraso no repasse dos recursos aos municípios.