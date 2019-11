A coluna teve acesso à identidade do possível homem que agrediu a equipe de Felipe Titto nesta quinta-feira (07). Um motorista de aplicativo inicialmente identificado como Louis seria o responsável por agredir três funcionárias do ator Globo . A assessora Jéssica Varrasquim quebrou o nariz após ter sido esmurrada pelo agressor. Já a advogada Thatiane Soares foi atropelada depois de descer do carro. Eliane Melo, outra assessora de Titto, ficou ferida no peito e nos braços com arranhões.

