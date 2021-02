Internautas flagraram nesta sexta-feira (26), as filas que estão se formando em alguns postos de combustíveis de Formiga.

Nos últimos dias foram registrados aumentos nos valores dos combustíveis.

Com receio de ficarem desabastecidos, os motoristas formiguenses estão nos postos de combustíveis para abastecer os veículos.

De acordo com a atendente de um posto em Formiga, o veículo que abastece as bombas com combustíveis não foi para Betim nesta sexta, devido ao bloqueio. Por enquanto, os valores não serão reajustados. Ainda de acordo com a atendente, se a demanda continuar nessa proporção, ela acredita que o abastecimento de combustíveis naquele estabelecimento pode durar somente até amanhã.