Redação Últimas Notícias

A forte chuva que caiu sobre Formiga na sexta-feira passada (9), causou alagamentos em diversos pontos da cidade além de estragos. Um deles ocorreu na avenida Mauro Leite Praça, no bairro Engenho de Serra (antiga via de acesso à BR-354), onde um poste de madeira da empresa telefônica Oi ficou danificado.

De acordo com o morador da residência de número 1500, a situação piorou na segunda-feira (9), quando uma forte chuva fez com que o poste estragasse de vez e tombasse sobe a residência. Segundo o morador, ele entrou em contato com a Oi, mas a empresa não enviou funcionários para fazer a troca do poste. “Falei com um técnico da empresa que me garantiu que o poste seria trocado, mais não fizeram nada, entrei em contato com a Anatel e também não tive retorno. O poste pode cair sobre minha residência a qualquer momento. Tenho criança pequena e estou preocupado com a segurança da minha família”, disse o morador.