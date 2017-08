Da redação

No início da tarde desta quarta-feira (2), foi iniciada a instalação do contêiner onde funcionará o Posto de Atendimento Móvel do Banco Mercantil do Brasil.

A estrutura, que está sendo montada em frente à agência, atenderá correntistas, aposentados e pensionistas até que a instituição bancária local volte a ter condições de atendimento.

A pedido do Últimas Notícias, o departamento de comunicação do Mercantil enviou nota explicando como ficaria o atendimento após bandidos explodirem terminais de autoatendimento, destruindo parte da agência na madrugada de terça-feira (1º), informando a vinda do ponto de atendimento e afirmando ainda, que “o banco esclarece que colabora com os trabalhos da polícia e que estão sendo tomadas todas as providências necessárias para a reabertura da agência. É importante destacar que os correntistas podem utilizar os canais eletrônicos (Internet Banking, Mobile Banking e Gente Fone) para realizar suas transações”.

Ainda não há informações do horário em que o Posto de Atendimento começará a atender clientes, de acordo com o gerente, tudo depende do término da montagem.