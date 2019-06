Um posto de combustíveis em Iguatama foi assaltado na noite dessa terça-feira (11).

A Polícia Militar foi acionada pelos frentistas do local. De acordo com as vítimas, de 43 e 19 anos, dois cidadãos chegaram ao posto repentinamente e, um deles, simulando portar uma arma de fogo, exigiu que lhe fosse repassado todo o dinheiro do caixa, ameaçando atirar caso a ordem não fosse acatada.

Os funcionários entregaram R$700 em dinheiro. Os suspeitos fugiram em seguida.

De acordo com a PM, os responsáveis pelo crime foram identificados por meio de denúncia anônima. A PM realizou um cerco em todas as cidades vizinhas, mas ninguém foi preso.