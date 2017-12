O Posto de Saúde da Família do bairro Vargem Grande voltou a funcionar no antigo endereço. O PSF Manoel Messias Carvalho (Messião) havia sido transferido para a Asadef em junho de 2015 devido a problemas estruturais no imóvel.

A Prefeitura fez uma reforma no imóvel, localizado na avenida Geraldo Almeida, 631 e o PSF foi entregue à população nesta semana. A determinação atendeu a uma reivindicação dos moradores locais, que encontraram dificuldade para se deslocar à Asadef.

Para a secretária municipal de Saúde, Denise Mota, essa é mais uma grande conquista da Saúde no município. “O nosso propósito é fornecer um melhor espaço com condições de trabalho mais adequadas aos profissionais do posto de saúde e, consequentemente, oferecer um melhor atendimento aos cidadãos daquela região.”.