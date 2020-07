Na tarde dessa quinta-feira (2) em cerimônia seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde para enfrentamento do novo Coronavírus, a Prefeitura de Arcos inaugurou o Posto Integrado do Corpo de Bombeiros, Samu e Defesa Civil, situado nas dependências do Poliesportivo Paulo Marques de Oliveira.

No local, foram realizadas adaptações do espaço para receber as instituições como a construção de salas e departamentos, garagem coberta para veículos oficiais; alojamentos com banheiros; substituição de telhas e forros danificados; departamento de material de limpeza; salas de convivência, de defesa civil, de instrução, administrativa e almoxarifado.

De acordo com o prefeito Denilson Teixeira: “muitas cidades, até maiores do que Arcos pleiteiam a abertura de um Posto Integrado, no entanto, depois de muito esforço conseguimos mais esta conquista. E justamente neste momento de combate à Covid-19. Com a sensação de dever cumprido e fruto colhido”, ressaltou.

No local, o Corpo de Bombeiros funcionará 24 horas por dia, nos sete dias da semana e contará com uma viatura, uma ambulância e um caminhão Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS).