Bombas fornecendo menos combustível do que o pago por clientes e venda de etanol em qualidade inferior aos parâmetros legais. Estas foram algumas das irregularidades encontrados na operação de fiscalização que já interditou seis postos de combustíveis em Minas Gerais. Os estabelecimentos estão sob análises desde a segunda-feira da semana passada e os trabalhos serão encerrados na quinta-feira (17).

As vistorias são feitas por fiscais da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em parceria com o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado (Ipem-MG). O pente-fino analisa se os estabelecimentos estão comercializando gasolina, etanol e diesel dentro dos padrões de qualidade determinados pela legislação. Também estão sendo vistoriadas as condições de funcionamento das bombas, além de documentos.

A fiscalização é feita em Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis, Palmópolis, Almenara, Governador Valadares e Montes Claros. Balanço divulgado pela ANP nesta terça-feira (15) mostrou que foram 108 estabelecimentos vistoriados. Os fiscais aplicaram 23 autuações e realizaram 8 interdições.

Conforme a ANP, foram realizados 349 testes de qualidade em combustíveis e verificados 445 bicos das bombas que abastecem os veículos. Cinco postos foram interditados por fornecer menos combustível do que o registrado nas bombas, enquanto um estabelecimento foi interditado devido à qualidade do etanol hidratado, fora dos parâmetros legais. Outras duas revendas, voltadas para a comercialização de gás de cozinha, também foram interditadas por problemas de segurança e ausência de autorização da agência.