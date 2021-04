A menos de um mês para o fim do prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, pouco mais de um terço dos contribuintes acertou as contas com o Leão. Até as 11h desta quarta (7), 11.236.017 contribuintes entregaram o documento. Isso equivale a 34,4% do previsto para este ano.

O balanço foi divulgado no início desta tarde pela Receita Federal.

O prazo de entrega começou em 1º de março e vai até as 23h50min59s de 30 de abril.

Nessa terça-feira (6), o Senado aprovou o projeto de lei que propõe adiar a data limite para 31 de julho, por causa do agravamento da pandemia da Covid-19. O texto, no entanto, voltará à Câmara dos Deputados para ser votado novamente por ter sofrido mudanças.