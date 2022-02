O Pouso Alegre FC emitiu nota de pesar, na tarde desta terça-feira (15), pela morte do ex-jogador Cal, que atuou pelo clube na temporada de 1990, em decorrência de um câncer. O ex-jogador se tratava há dois anos da doença.

Luis Cláudio Souza Gonçalves, o Cal, tinha 55 anos. Ele era natural de Búzios (RJ) e se tratava da doença no Rio de Janeiro, onde morreu no domingo (13).

Ao todo, conforme o Pouso Alegre, Cal atuou em 11 partidas pelo clube e marcou um gol em sua estreia na vitória por 3 a 1 sobre o Nacional-SP. Cal também é o maior artilheiro da era profissional da Cabofriense.

Ele também vestiu as camisas do Bangu e também de times portugueses como o Tondela, Naval, Moelos e Tonda, onde encerrou a carreira na temporada 2003/2004.

Nota de pesar

O Pouso Alegre Futebol Clube informa com imensa tristeza o falecimento do ex-jogador Cal, em decorrência de um câncer, na cidade do Rio de Janeiro nessa segunda-feira (14/02).

Nascido em 28/10/1966, em Búzios-RJ, Luís Cláudio Souza Gonçalves jogou pelo clube na temporada de 1990. Ao todo, participou de 11 jogos e marcou um gol em sua estreia na vitória por 3 a 1 sobre o Nacional-SP.

Deixamos as nossas sinceras condolências à família e aos amigos pela inestimável perda.

Fonte: G1