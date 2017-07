O Canal Norte-Americano CNN elegeu os brasileiros como o povo mais legal do mundo. Na lista bem-humorada, publicada na quarta-feira (12), o futebol e a música são os principais motivos para a escolha, porém também houve motivos inusitados como a depilação feminina.

“Sem os brasileiros, não teríamos samba e o Carnaval do Rio; não teríamos a beleza do futebol de Pelé e Ronaldo; não teríamos os minúsculos trajes de banho e corpos torneados de Copacabana; e não teríamos certos procedimentos doloridos feitos com cera. Mas a menos que esses estejam usando sua fama de sexy, tranquilos e festeiros como um disfarce para exterminar golfinhos ou invadir a Polônia, não temos outra escolha a não ser aclamar os brasileiros como o povo mais legal do planeta.”

Na lista em cada país é escolhido um ícone cool, no caso do Brasil foi escolhido Seu Jorge. Já o que eles consideram como “não tão legal” são o cacau e a carne brasileira. “tão deliciosa, mas a destruição da agricultura de vastos trechos de floresta tropical deixa um sabor amargo”, escreveu a CNN.O canal diz ainda que os brasileiros podem se vangloriar do título.

Clique aqui para ler a publicação da CNN completa sobre os países.

Confira abaixo a lista dos povos mais legais do mundo:

1 – Brasileira

2 – Singapurense

3 – Jamaicana

4 – Mongol (Mongólia)

5 – Americana

6 – Coreana (Coreia do Sul)

7 – Espanhola

8 – Japonesa

9 – Betchuana (Botswana)

10 – Chinesa

11 – Australiana

12 – Nepalesa

13 – Belga

14 – Turca