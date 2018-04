Redação Últimas Notícias

A praça Padre Daniel Nascimento Lindo, no bairro Rosário receberá no dia 4 de maio a 2ª edição do “Avenida Cultural”.

Criado pela Secretaria de Cultura, o projeto tem como intuito promover a convivência comunitária e propagar a arte e a cultura para as pessoas que têm menos acesso a elas.

Esta edição contará com uma programação bem diferente do primeiro evento realizado no bairro Alvorada quando ocorreram apresentações da orquestra e o coral da Secretaria de Cultura. A programação do próximo Avenida Cultural contará com show de rock com a banda formiguense Décima Corte e atividades esportivas com o Art Combat. Já as crianças poderão se divertir na cama elástica. O evento é gratuito e aberto a toda a população.

A primeira edição do evento foi realizada no dia 23 de março na praça Maria Cândida de Jesus, no Jardim Alvorada.