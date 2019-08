O “CRAS na Praça”, mais um evento organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, que coordena os Centros de Referência de Assistência Social na cidade, será realizado neste sábado (31), em Formiga.

O evento, que terá início às 8h30 na praça São Vicente Férrer oferecerá diversas atividades, como capoeira, zumba, balé, oficina de desenho, cama elástica, barraca da pescaria, avaliação capilar, aferição de pressão, estande para exames de saúde (Hepatite, Sífilis e HIV), orientação social sobre o Benefício Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada e a Carteirinha de Autista.

A atividade contará com a participação do Conselho Tutelar, do Creas, do Conselho Municipal sobre Drogas, do Banco de Alimentos e do Centro de Convivência do Idoso. O evento recebe o apoio do Centro Universitário de Formiga, da Associação Mão Amiga, da Drogaria Quinzinho e do Rotary Clube.

A Administração Municipal, por meio de suas secretarias, tem realizado diversos eventos que proporcionam momentos de lazer, diversão, saúde, cultura e até mesmo prestação de serviços à população de Formiga.