A Administração Municipal está tomando todas as medidas possíveis de prevenção ao coronavírus em Formiga. Uma das ações adotadas por ela, por meio da Secretaria de Obras, foi a interdição das praças Ferreira Pires e Getúlio Vargas, que diariamente aglomeram um grande número de pessoas.

O isolamento das praças foi feito pela equipe da Obras na manhã desta terça-feira (24). A medida está prevista no Decreto no 8.164 Unificado de Medidas de Enfrentamento ao Coronavírus, publicado nesta segunda (24), pela Administração Municipal.

Segundo o documento, as praças deveriam ser isoladas com fitas zebradas, com acesso proibido.

Fonte: Decom